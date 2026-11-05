В Армавире полиция проверяет сообщения о возможном насилии над пациенткой рехаба
Полиция проводит проверку после сообщений о возможных противоправных действиях в отношении 28-летней пациентки реабилитационного центра в Армавире. Информация об инциденте появилась в интернете, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным публикаций в соцсетях, девушка проходила лечение от депрессии. Сначала она находилась в реабилитационном центре в Ставропольском крае, где, по ее словам, у нее забрали телефон и предложили подписать договор о добровольном пребывании.
В публикациях также приводятся утверждения девушки о смерти другого пациента центра. По ее словам, мужчину связали, завернули в ковер и отнесли в подвал, а на следующее утро стало известно о его гибели. Пациентка утверждает, что сообщила прибывшим полицейским о том, что ее удерживают, после чего ее под предлогом возвращения домой перевезли в реабилитационный центр в Армавире.
Примерно через четыре месяца, как рассказала девушка, у нее начался приступ удушья. Она утверждает, что против ее воли ее доставили в квартиру, где находились трое мужчин. Обстоятельств последующего падения она не помнит и не исключает, что могла выпасть из окна самостоятельно. В результате ей удалили селезенку, провели операции на позвоночнике и обеих пятках.
В ГУ МВД сообщили, что по факту публикации в ОМВД России по Армавиру назначена проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.