В Армавире полиция проверяет сообщения о возможном насилии над пациенткой рехаба

В публикациях также приводятся утверждения девушки о смерти другого пациента центра. По ее словам, мужчину связали, завернули в ковер и отнесли в подвал, а на следующее утро стало известно о его гибели. Пациентка утверждает, что сообщила прибывшим полицейским о том, что ее удерживают, после чего ее под предлогом возвращения домой перевезли в реабилитационный центр в Армавире.