БФ «Металлург» вошел в топ-10 корпоративных благотворительных фондов

Главный ранжирующий показатель рейтинга — расходы на целевые мероприятия, где оценивается размер благотворительности и другой целевой деятельности. Учитываются данные из финансовой отчетности за 2025 год, предоставленной в ФНС России. Целевые расходы БФ «Металлург» в прошлом году превысили 1,7 млрд руб., они выросли на 17% к предыдущему году и составили 98,1% от общих затрат фонда.