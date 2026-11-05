В новом году повышения зарплаты ожидают 57% работающих краснодарцев

Среди обладателей высшего образования повышения ожидают 59%, среди выпускников колледжей и техникумов — 51%. По уровню дохода чаще других на пересмотр оклада рассчитывают горожане, зарабатывающие от 100 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц,— 64%. Среди получающих менее 100 тыс. руб. таких 57%, а среди работников с доходом от 150 тыс. руб. — 60%.