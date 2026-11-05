В новом году повышения зарплаты ожидают 57% работающих краснодарцев
Повышения зарплаты в 2027 году ожидают 57% работающих жителей Краснодара. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, в котором участвовали экономически активные горожане с постоянной работой.
Еще 2% респондентов не рассчитывают на прибавку, поскольку недавно уже получили повышение. Отсутствие ожиданий роста дохода по другим причинам отметили 24% опрошенных.
Надежды на пересмотр зарплаты чаще выражают молодые работники: среди краснодарцев младше 35 лет повышения ждут 67%, в возрастной группе от 35 до 45 лет — 59%, среди респондентов старше 45 лет — 45%. Мужчины рассчитывают на прибавку несколько чаще женщин.
Среди обладателей высшего образования повышения ожидают 59%, среди выпускников колледжей и техникумов — 51%. По уровню дохода чаще других на пересмотр оклада рассчитывают горожане, зарабатывающие от 100 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц,— 64%. Среди получающих менее 100 тыс. руб. таких 57%, а среди работников с доходом от 150 тыс. руб. — 60%.