В Оренбурге откроют мемориальную доску Георгию Маленкову

В первый день в областной библиотеке им. Н. К. Крупской состоится круглый стол: архивисты, историки и краеведы расскажут, какие открытия в биографии Маленкова удалось сделать за последние 10 лет. После беседы состоится торжественное открытие мемориальной доски напротив библиотеки — на фасаде ОГПУ. В 1919 году в этом здании находилась Оренбургская первая мужская гимназия, в которой учился Маленков и даже закончил ее на «отлично».