В Оренбурге откроют мемориальную доску Георгию Маленкову
Торжественное открытие пройдет 26 ноября
На главном корпусе Оренбургского государственного педагогического университета (ОГПУ) на улице Советской, 19, появится мемориальная доска Георгию Маленкову. Соответствующее решение накануне принял Оренбургский городской Совет после предложения от местного благотворительного фонда «Евразия». Информацию опубликовал руководитель БФ Игорь Храмов в своих социальных сетях.
Открытие мемориальной доски приурочили к 125-летию Георгия Маленкова (6 декабря), которого с 1940-х годов в Советском Союзе считали вторым лицом государства. Основные мероприятия запланированы на 26 и 27 ноября.
В первый день в областной библиотеке им. Н. К. Крупской состоится круглый стол: архивисты, историки и краеведы расскажут, какие открытия в биографии Маленкова удалось сделать за последние 10 лет. После беседы состоится торжественное открытие мемориальной доски напротив библиотеки — на фасаде ОГПУ. В 1919 году в этом здании находилась Оренбургская первая мужская гимназия, в которой учился Маленков и даже закончил ее на «отлично».
Во второй половине дня в губернаторском историко-краеведческом музее откроется экспозиция «Георгий Маленков. От Оренбурга до Кремля», на которой оренбуржцы смогут ознакомиться с личными вещами, документами и фотографиями партийного деятеля. Там же погасят юбилейный художественный конверт к 125-летию Маленкова, подготовленный БФ «Евразия» совместно с АО «Марка».
Георгий Маленков родился в Оренбурге в декабре 1901 года. После смерти Сталина в марте 1953 года он занял пост председателя Совета министров. С сентября 1953-го до отставки в феврале 1955 года был формальным руководителем СССР при главе партии Никите Хрущеве.