Белгородские волейболисты обыграли «Динамо-Урал» в пятом туре чемпионата России
Мужской волейбольный клуб «Белогорье» из Белгорода одержал победу над уфимским «Динамо-Уралом» в матче пятого тура чемпионата России — Суперлиги сезона 2026/2027. Встреча прошла 4 ноября в Туле и завершилась со счетом 3:0 (25:17, 25:15 и 25:18) в пользу белгородцев. Об этом сообщили в «Белогорье».
По итогам матча белгородцы превзошли соперника по количеству эйсов (4 против 0) и блоков (8 против 2). Процент приема у «Белогорья» составил 57% против 48% у уфимской команды, эффективность атаки — 68% против 47%. Кроме того, белгородцы допустили 12 ошибок, тогда как соперники — 19.
Лучшим игроком встречи признан центральный блокирующий «Белогорья» Георгий Заболотников. В сезоне 2025/2026 он набрал 37 очков: 29 в атаке и восемь на блоке.
В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что в третьем туре чемпионата волейбольный клуб «Белогорье» взял верх над московским «Динамо» со счетом 3:1.