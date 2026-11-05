Белгородские волейболисты обыграли «Динамо-Урал» в пятом туре чемпионата России

По итогам матча белгородцы превзошли соперника по количеству эйсов (4 против 0) и блоков (8 против 2). Процент приема у «Белогорья» составил 57% против 48% у уфимской команды, эффективность атаки — 68% против 47%. Кроме того, белгородцы допустили 12 ошибок, тогда как соперники — 19.