Суд в Новороссийске рассмотрит иск Натальи Рашковецкой к учредителю ЮРО
Приморский районный суд Новороссийска 25 ноября рассмотрит трудовой спор между Натальей Рашковецкой и АО «Астор Кэпитал» (учредитель ООО «Южный региональный оператор»). На карточку дела обратил внимание «Ъ-Новороссийск». Иск был подан 14 октября.
В разделе «Категория дела» указано, что спор связан с восстановлением на работе в связи с увольнением по инициативе работодателя.
Ранее СМИ сообщали, что пост генерального директора «Южного регионального оператора» (ЮРО) занял Александр Гуйман. Позднее издание «НР» проинформировало, что компанию вновь возглавляет Наталья Рашковецкая.
В «Южном региональном операторе» редакции «НР» сообщили, что за две недели, пока Александр Гуйман номинально числился в выписке из ЕГРЮЛ гендиректором компании, им был совершен ряд действий, оценку которым должны дать правоохранительные органы. Соответствующие заявления подготовлены.
«Южный региональный оператор» — это компания, которая работает как региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в некоторых зонах Краснодарского края, включая Новороссийск и Геленджик.