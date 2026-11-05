Торгово-промышленные палаты Татарстана и Якутии договорились о сотрудничестве
Торгово-промышленные палаты Татарстана и Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ заключили 4 ноября в Казани во время открытия павильона «Маленькая Якутия» в Центре уникального мастерства, сообщила пресс-служба ТПП Татарстана.
Соглашение подписали президент якутской ТПП Марина Богословская и первый заместитель председателя ТПП Татарстана Елена Файзрахманова.
Стороны намерены развивать взаимодействие в сфере креативных индустрий и реализации инвестиционных проектов.