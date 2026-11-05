В Ставрополе тушат пожар на территории концерна «Эском»
В Ставрополе произошел пожар на территории научно-производственного концерна «Эском». Из здания эвакуировали 20 человек, предварительная площадь возгорания составляет 30 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
По прибытии пожарных подразделений горение обнаружили в шахте лифта на третьем этаже здания. На месте работают 29 человек и семь единиц техники. Спасатели разбирают металлические конструкции шахты и ликвидируют возгорание.
Концерн «Эском» специализируется на производстве лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе инфузионных растворов.