Бывший главный бухгалтер двух предприятий Севастополя обвиняется в присвоении 5 млн рублей
Бывший главный бухгалтер двух севастопольских организаций обвиняется в присвоении 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Согласно версии следствия, в августе 2025 года перед выходом на пенсию обвиняемая подготовила платежные поручения на выплату ей зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск в отсутствие оснований и без ведома генеральных директоров. По указанным документам банк перечислил ей деньги.
В ходе следствия женщина возместила предприятиям материальный ущерб. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.