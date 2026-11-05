Бывший главный бухгалтер двух предприятий Севастополя обвиняется в присвоении 5 млн рублей

Согласно версии следствия, в августе 2025 года перед выходом на пенсию обвиняемая подготовила платежные поручения на выплату ей зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск в отсутствие оснований и без ведома генеральных директоров. По указанным документам банк перечислил ей деньги.