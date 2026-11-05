Дело о разрисованном вагоне электрички расследуют в Лужском районе
В Лужском районе Ленинградской области транспортная полиция возбудила уголовное дело о вандализме после нанесения граффити на вагон электропоезда. Подозреваемым стал 20-летний местный житель. Об этом 5 ноября сообщили в УТ МВД по СЗФО.
Сигнал о группе молодых людей с баллонами краски у электрички поступил в Санкт-Петербург-Витебский линейный отдел на транспорте. Их заметили на станции Чолово, расположенной в поселке Ям-Тесово.
Вскоре сотрудники полиции пришли домой к 20-летнему мужчине. По данным ведомства, он использовал аэрозольные баллончики, чтобы нанести граффити на вагон электропоезда.
Уголовное дело возбуждено дознанием Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Личности его предполагаемых сообщников устанавливаются.