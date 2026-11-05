Дело о разрисованном вагоне электрички расследуют в Лужском районе

В Лужском районе Ленинградской области транспортная полиция возбудила уголовное дело о вандализме после нанесения граффити на вагон электропоезда. Подозреваемым стал 20-летний местный житель. Об этом 5 ноября сообщили в УТ МВД по СЗФО.