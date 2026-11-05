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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Казани стоимость аптечной корзины за месяц уменьшилась на 0,9%

За месяц продажи по десяти аптечным категориям сократились в среднем на 3%
В октябре в Казани стоимость аптечной корзины уменьшилась на 0,9%, до 6,9 тыс. руб., по сравнению с сентябрем. Сильнее всего подешевели средства от аллергии (-9,8%) и препараты от боли и воспаления (-5,2%), следует из данных Megapteka.ru.
В Казани стоимость аптечной корзины за месяц уменьшилась на 0,9%

В Казани стоимость аптечной корзины за месяц уменьшилась на 0,9%

Егор Снетков / Коммерсантъ

Больше всего подорожали препараты для зрения — стоимость корзины этой категории выросла на 9,8%. На 6,5% подорожали средства для нервной системы и психического здоровья.
В октябре продажи по десяти аптечным категориям в Казани сократились в среднем на 3% в денежном выражении по сравнению с сентябрем. Сильнее всего снизились продажи контрацептивов — на 25,1%. Реализация средств от боли и воспаления сократилась на 13,4%, препаратов от простуды и гриппа — на 10,3%.
Наиболее заметно выросли продажи препаратов для зрения — на 9,1%, а также средств от аллергии — на 7,3%. Продажи товаров для сердечно-сосудистой системы увеличились на 6,9%.
Анна Кайдалова