В Казани стоимость аптечной корзины за месяц уменьшилась на 0,9%

В октябре продажи по десяти аптечным категориям в Казани сократились в среднем на 3% в денежном выражении по сравнению с сентябрем. Сильнее всего снизились продажи контрацептивов — на 25,1%. Реализация средств от боли и воспаления сократилась на 13,4%, препаратов от простуды и гриппа — на 10,3%.