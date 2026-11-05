Двух жителей Мегиона обвинили в финансировании терроризма

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) полицейские при содействии сотрудников РУФСБ России по Тюменской области и Росгвардии задержали двух жителей Мегиона. Им предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, сообщили в окружной полиции.