От каслинского литья к 3D: студенты МИДиС создали копию скульптуры «Россия» для форума «Стальное кружево Урала»
Студенты Международного института дизайна и сервиса в Челябинске создали современную копию скульптуры «Россия» Николая Лаверецкого для VI Всероссийского открытого женского форума «Стальное кружево Урала». Команда прошла весь путь от изучения музейного образца до цифровой модели, изготовления деталей и окрашивания. Работа заняла около 7–8 недель.
Форум прошел 24 и 25 октября 2026 года на площадке «Таганай» в Челябинске. Его темой стало «Единство народа – культурный код региона». Мероприятие объединило представительниц бизнеса, науки, культуры и общественных организаций.
Какую скульптуру воссоздали студенты МИДиС
«Россия» – произведение скульптора Николая Акимовича Лаверецкого, связанное с историей каслинского художественного литья. Модель была создана в 1896 году. В 1900 году чугунную скульптуру представили на Всемирной выставке в Париже вместе с Каслинским павильоном.
Лаверецкий изобразил Россию в образе женщины-воительницы в кольчуге и шлеме. В ее правой руке – меч, в левой – щит, прикрывающий символы государственной власти: корону, скипетр и державу. Экземпляр, участвовавший в Парижской выставке, хранится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.
Команда МИДиС обратилась к этому историческому образу с помощью современных технологий. Студенты не отливали скульптуру из чугуна. Для копии использовали пенопласт и фотополимерные детали, а характер металлической поверхности передали окрашиванием.
Где студенты разрабатывали скульптуру
Перед созданием цифровой модели команда роботизированной лаборатории дизайна среды МИДиС выехала в музей. Для участников проекта предоставили возможность подробно изучить скульптуру из фондов.
Несколько часов студенты и преподаватели рассматривали лицо, одежду, орнамент постамента, щит и другие элементы композиции. Эти наблюдения стали основой дальнейшей работы: важно было сохранить не только общий силуэт, но и характер произведения.
Особенно сложным оказалось лицо. При переносе в цифровую среду легко потерять выразительность черт, поэтому модель неоднократно дорабатывали с преподавателями. Владимир Витлиф консультировал команду по скульптуре, Елена Фёдорова помогала с художественными решениями и впоследствии – с цветом.
Кто создавал копию скульптуры «Россия»
Проект выполнил центр промышленного дизайна МИДиС под руководством Дианы Авдониной. Основную работу распределили между тремя студентами второго курса МИДиС: Данил Шевченко разработал цифровую модель и работал с промышленным роботом, Екатерина Ворошилова отвечала за художественную проработку, помогала уточнять детали модели и подбирать цвет, Мария Каюкова участвовала в постобработке и окрашивании скульптуры.
Данил и Мария обучаются 3D-моделированию, Екатерина – графическому дизайну и брендингу. В одном проекте соединились навыки цифровой скульптуры, художественной работы и изготовления физического объекта.
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