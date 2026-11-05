Экс-оператор теплохода «Князь Владимир» взыскивает 12 млн рублей с нового собственника

«Князь Владимир» — это девятипалубное судно длиной около 142 м и шириной 21,9 м, способное перевозить примерно 800 пассажиров. Лайнер был построен в 1970-х годах и первоначально носил название Roy Star. После того как судно перешло в собственность Росморпорта (оператор «Черноморские круизы»), его отремонтировали. С 2017 года теплоход курсировал между Сочи и Крымом. В 2019 году маршрут был расширен и включил Абхазию. Однако в период пандемии коронавируса деятельность теплохода была приостановлена по решению Роспотребнадзора, который сообщил об истечении санитарного свидетельства судна. Круизы так и не были возобновлены.