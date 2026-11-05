Экс-оператор теплохода «Князь Владимир» взыскивает 12 млн рублей с нового собственника
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству исковое заявление ООО «Черноморские круизы» к ООО «Развитие города» о взыскании пеней и убытков по договору купли-продажи пассажирского судна «Князь Владимир». Об этом говорится в определении суда, на которое обратил внимание «Ъ-Новороссийск».
Согласно материалам дела, истец требует взыскать с ответчика пени за нарушение срока оплаты цены судна по договору купли-продажи от 16 февраля 2026 года № 19 в размере 2,5 млн руб. Кроме того, «Черноморские круизы» просят взыскать убытки на содержание судна за период с 28 марта по 27 апреля 2026 года в размере 9,3 млн руб., которые, как указывается в иске, возникли из-за нарушения ответчиком срока оплаты. Общая сумма требований, таким образом, превышает 11,9 млн руб.
Предварительное судебное заседание назначено на 8 декабря 2026 года.
Как писал «Ъ-Кубань», ФГУП «Росморпорт» заключило договор купли-продажи пассажирского теплохода «Князь Владимир» с ООО «Развитие города» в феврале 2026 года. Сумму сделки назвали «коммерческой тайной». Лайнер «Князь Владимир» пытались реализовать через аукцион с марта 2025 года. Последняя стартовая цена лота составляла 873,5 млн руб.
«Князь Владимир» — это девятипалубное судно длиной около 142 м и шириной 21,9 м, способное перевозить примерно 800 пассажиров. Лайнер был построен в 1970-х годах и первоначально носил название Roy Star. После того как судно перешло в собственность Росморпорта (оператор «Черноморские круизы»), его отремонтировали. С 2017 года теплоход курсировал между Сочи и Крымом. В 2019 году маршрут был расширен и включил Абхазию. Однако в период пандемии коронавируса деятельность теплохода была приостановлена по решению Роспотребнадзора, который сообщил об истечении санитарного свидетельства судна. Круизы так и не были возобновлены.
В Росморпорте «Ъ-Кубань» объяснили прекращение регулярного сообщения военной угрозой для гражданского судоходства в Черном море.
По данным Rusprofile, ООО «Развитие Города» зарегистрировано в мае 2023 года в Московской области, в городе Пушкино, и занимается оптовой торговлей прочими машинами и оборудованием. С июня 2026 года пост генерального директора занимает Мадинат Алиева, которая также является единственным учредителем со 100% долей в уставном капитале. Штат компании на 2025 год составляет один человек. Компания имеет один офис в Тульской области. Финансовая отчетность за минувший год отсутствует, чистый убыток компании по итогам 2024 года составил 14 тыс. руб.
В августе 2026 года новороссийская компания ООО «Черноморские круизы», являвшаяся оператором пассажирского теплохода «Князь Владимир», приняла решение о добровольной ликвидации. Компания-оператор последние пять лет была убыточной: по итогам 2025 года чистый убыток составил 196 млн руб.