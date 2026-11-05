79% жителей Татарстана тратят на хобби не более 7 тысяч рублей в месяц
Больше всего времени и денег жители республики тратят на спорт и путешествия
В Татарстане 79% опрошенных жителей выделяют на хобби не более 7 тыс. руб. в месяц, 23% тратят до 1 тыс. руб., 25% — до 3 тыс. руб., еще 31% — до 7 тыс. руб. При этом 12% респондентов расходуют на увлечения до 15 тыс. руб., а 9% — более 15 тыс. руб., сообщает пресс-служба hh.ru.
Самыми популярными увлечениями работающих жителей Татарстана стали спорт и активный образ жизни: их выбрали 35% участников опроса. На втором месте оказались путешествия и тревел-блогинг (19%), на третьем — кулинария и кондитерское дело (18%).
Отмечается, что предпочтения мужчин и женщин различаются. Спорт чаще выбирают мужчины (31% против 27% у женщин), гейминг и киберспорт также чаще выбирают мужчины (26% против 10%), а путешествия чаще выбирают женщины (25% против 20% у мужчин). Женщин также больше привлекают кулинария, литература, визуальное искусство и садоводство. Среди мужских увлечений чаще встречаются рыбалка, охота и автоспорт.