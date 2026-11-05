79% жителей Татарстана тратят на хобби не более 7 тысяч рублей в месяц

Отмечается, что предпочтения мужчин и женщин различаются. Спорт чаще выбирают мужчины (31% против 27% у женщин), гейминг и киберспорт также чаще выбирают мужчины (26% против 10%), а путешествия чаще выбирают женщины (25% против 20% у мужчин). Женщин также больше привлекают кулинария, литература, визуальное искусство и садоводство. Среди мужских увлечений чаще встречаются рыбалка, охота и автоспорт.