Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204/Ч

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Новороссийск

В Анапе утром 5 ноября работают 29 АЗС

В Анапе 5 ноября по состоянию на 09:30 мск работают 29 АЗС. Ограничений по отпуску топлива в баки по литражу нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Александр Коряков / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на всех 29 станциях, АИ-95 — также на 29, АИ-100 — на двух, дизельное топливо — на всех 29.
Информация актуальна на 09:30 мск и в течение дня может меняться. Жителей Анапы просят не закупать топливо впрок, так как это поможет сохранить его доступность для всех и сократить очереди на станциях.
Алина Зорина