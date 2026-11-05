В Анапе утром 5 ноября работают 29 АЗС
В Анапе 5 ноября по состоянию на 09:30 мск работают 29 АЗС. Ограничений по отпуску топлива в баки по литражу нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
АИ-92 доступен на всех 29 станциях, АИ-95 — также на 29, АИ-100 — на двух, дизельное топливо — на всех 29.
Информация актуальна на 09:30 мск и в течение дня может меняться. Жителей Анапы просят не закупать топливо впрок, так как это поможет сохранить его доступность для всех и сократить очереди на станциях.