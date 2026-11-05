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Выпуск газеты №204/Ч

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе

Утром 5 ноября в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Это необходимо для устранения перегруза электрических сетей за пределами региона, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
На данный момент электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи жителям по графикам. В первую очередь сейчас она поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.
Отмечается, что специалисты работают над стабилизацией ситуации.
Алина Зорина