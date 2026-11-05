Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе
Утром 5 ноября в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Это необходимо для устранения перегруза электрических сетей за пределами региона, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
На данный момент электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи жителям по графикам. В первую очередь сейчас она поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.
Отмечается, что специалисты работают над стабилизацией ситуации.