В Оренбуржье с начала года изъято 1,6 тысяч единиц табачной продукции

В Оренбургской области с начала года проведено 71 контрольное (надзорное) мероприятие в рамках мониторинга за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции. В ходе проверок осмотрено более 2 тысяч единиц продукции, 43% которых немаркированы. Изъято 1,609 тысяч единиц табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбуржью.