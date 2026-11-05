В Оренбуржье с начала года изъято 1,6 тысяч единиц табачной продукции
В Оренбургской области с начала года проведено 71 контрольное (надзорное) мероприятие в рамках мониторинга за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции. В ходе проверок осмотрено более 2 тысяч единиц продукции, 43% которых немаркированы. Изъято 1,609 тысяч единиц табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбуржью.
В отношении хозяйствующих субъектов составлено 148 протоколов об административных правонарушениях, в суды подано 22 исковых заявления о прекращении противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей.
Наиболее частыми нарушениями являются: торговля табачной и никотинсодержащей продукцией с открытой выкладкой, нарушение порядка предоставления сведений об обороте продукции оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (честный знак), реализация немаркированной никотинсодержащей продукции, несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией (торговля на расстоянии менее 100 м от образовательных учреждений), торговля запрещенной никотинсодержащей продукцией и др.
В суды направлены 17 исковых заявлений для блокировки интернет-сайтов по розничной продаже дистанционным способом табачной, никотинсодержащей продукции, и (или) кальянов, и (или) устройств для потребления никотинсодержащей продукции.