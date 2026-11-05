Минниханов предложил провести заседание российско-лаосской комиссии в Татарстане

Стороны обсудили развитие торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Глава Татарстана рассказал о промышленном потенциале региона и пригласил лаосских партнеров воспользоваться льготными режимами особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис». Также он предложил развивать образовательные связи и пригласил молодежь из Лаоса учиться в татарстанских вузах.