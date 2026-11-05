Кемеровский «Азот»: потенциал роста, импортозамещение и стабильность
5 ноября 2026 года КАО «Азот» исполняется 70 лет
Крупнейший российский производитель минеральных удобрений является флагманом группы АО ГК «Азот», в которую входят предприятия в Кузбассе, Башкортостане, Татарстане, Иркутской и Волгоградской областях, а также в Москве. Общая численность сотрудников группы превышает 8 тыс. человек.
«Азот» входит в топ-4 крупнейших производителей азотных удобрений. Продуктовая линейка включает более 40 видов продукции. Мощности завода позволяют выпускать более 1,2 млн тонн аммиака, 1,3 млн тонн аммиачной селитры, 1 млн тонн азотной кислоты, 600 тыс. тонн карбамида, 300 тыс. тонн сульфата аммония, 125 тыс. тонн капролактама и 146 тыс. тонн карбамидно-аммиачной смеси в год.
Инвестиции и экология — рука об руку
Кемеровское предприятие обладает потенциалом роста, который позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать поступления в бюджет региона. В 2025 году запущена установка жидкой углекислоты мощностью 50 тыс. тонн: инвестиции превысили 900 млн рублей, создано 42 рабочих места. Сырьем служит побочный продукт синтеза аммиака — углекислый газ, что сокращает выбросы и позволяет выпускать продукт, соответствующий стандартам пищевой продукции.
Большое внимание предприятие уделяет экологии. На промплощадке реализуется проект реконструкции агрегатов АК-72/1,2 с переводом на низкотемпературную селективную очистку выхлопного газа. В 2026 году предприятие начало передачу данных с автоматизированных систем контроля выбросов в Росприроднадзор; инвестиции в программу превысили 200 млн рублей.
«Азот» — один из первых и основных участников федерального проекта «Чистый воздух»; с 2013 года в водоемы региона выпущено более 2,5 млн мальков ценных пород рыб.
По итогам 2025 года КАО «Азот» стало лидером ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса с 105 баллами и оценкой ААА, признано лауреатом Премии Правительства РФ в области качества в номинации «Организации с численностью работающих свыше 1000 человек». Два года подряд предприятие уверенно входит в топ-50 лучших работодателей России по версии HeadHunter, неизменно участвует в конкурсе «100 лучших товаров России».
Для целей импортозамещения в мае 2025 года на предприятии открылся новый корпус инженерно-конструкторского центра площадью 3 888 кв. м. Центр выпускает теплообменное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, сосуды под давлением, емкостное оборудование и металлоконструкции. Общий объем инвестиций в центр составил свыше 1 млрд рублей.
Главное — люди
За многолетнюю историю завод накопил масштабные достижения в производственной, трудовой и социальной сферах. Особым показателем устойчивости остаются трудовые династии — на предприятии их более 100.
На протяжении всей истории главной ценностью «Азота» остаются люди. В честь юбилея 375 сотрудников удостоены наград различного уровня — от корпоративных до федеральных.
В 2025 году на экосистему социального благополучия направлено 1,3 млрд рублей — 233 тыс. рублей в расчете на одного работника. Ключевым проектом стала демографическая программа «Наши дети» — единовременная выплата 1 млн рублей при рождении или усыновлении ребенка.
Программа стартовала 1 июня 2024 года; по данным на 1 ноября 2026-го, у работников появилось 273 ребенка, 268 семьям выплачено 273 млн рублей.
Приоритетными направлениями в работе руководства остаются кадровая и социальная политика: оздоровление и отдых, спорт и ЗОЖ, жилье, материальная помощь и льготы, поддержка многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и пенсионеров.
Не производством единым
На предприятии системно поддерживают спорт и творчество сотрудников — проводятся спартакиады и фестивали, сборная команда по ГТО стабильно входит в десятку сильнейших трудовых коллективов России. На «Кузбасс-Арене» в 2025 году прошла премьера трибьют-мюзикла «Я люблю тебя, жизнь!», главные роли в котором исполнили сотрудники предприятия.
«Азот» организует масштабные мероприятия, которые вышли за пределы региона. Так, экстремальный забег «Битва титанов» объединил более 3 тыс. участников, а благотворительный забег «Цепная реакция» собрал более 7 тыс. человек. При этом совокупный объем собранных средств — 4 млн рублей — направлен фондам «Доброе дело», «Детское сердце» и «Счастье детям». В 2026 году в Кемерове прошел Международный литературный фестиваль «Мысли», собравший 12 тысяч гостей, также стал знаковым событием федерального уровня.
«Наша компания является гарантом устойчивого увеличения продукции агропродовольственной системы. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность страны, осуществляя надежные поставки азотных удобрений агропромышленному комплексу России и других стран. Кроме того, мы удовлетворяем потребности промышленных предприятий в высококачественной химической продукции. «Азот» продолжает свою славную историю, сохраняя традиции и приумножая достижения. Можно с уверенностью говорить о том, что у предприятия большой потенциал для развития. Завод работает стабильно, выплачивает зарплаты сотрудникам и продолжает расширять соцпакет», — говорит генеральный директор КАО «Азот» Андрей Вишневский.
70 лет для промышленного предприятия — не просто знаковый юбилей, а подтверждение «запаса прочности». «Азот» остается гарантом продовольственной безопасности страны, крупным налогоплательщиком и работодателем Кузбасса, а его история — примером того, как производственная надежность и социальная ответственность работают на долгую перспективу.
КАО «Азот» | ИНН 4205000908Реклама