Кемеровский «Азот»: потенциал роста, импортозамещение и стабильность

По итогам 2025 года КАО «Азот» стало лидером ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса с 105 баллами и оценкой ААА, признано лауреатом Премии Правительства РФ в области качества в номинации «Организации с численностью работающих свыше 1000 человек». Два года подряд предприятие уверенно входит в топ-50 лучших работодателей России по версии HeadHunter, неизменно участвует в конкурсе «100 лучших товаров России».