Пенсионерку из Краснотурьинска будут судить по 64 эпизодам дропперства
В Свердловской области под суд отдали 65-летнюю пенсионерку из Краснотурьинска, которая обвиняется в неправомерном обналичивании денег (ч. 4 ст.187 УК РФ) по 64 эпизодам, сообщили в пресс-службе судов региона.
Как считает следствие, неизвестный в интернете предложил пенсионерке подработку дроппером, на которую она согласилась. Ей нужно было стать финансовым посредником, перенаправляя поступающие на ее карту деньги от неустановленных лиц на иные счета.
В рамках схемы на счет обвиняемой было отправлено свыше 139 тыс. руб. В роли посредника она совершила 64 операции по переводу. За свою работу пенсионерка получила вознаграждение в размере свыше 27,6 тыс. руб.