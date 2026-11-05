Пассажиропоток на Октябрьской железной дороге в октябре сократился на 3,4%

На сети РЖД в целом в октябре наблюдалась противоположная динамика: пассажиропоток вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 115,9 млн человек. В пригородном сообщении перевезли 105,6 млн пассажиров — на 7,8% больше год к году. Число пассажиров поездов дальнего следования увеличилось на 4,2%, до 10,3 млн человек.