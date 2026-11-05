Пассажиропоток на Октябрьской железной дороге в октябре сократился на 3,4%
В октябре по Октябрьской железной дороге (ОЖД) перевезли 18,5 млн пассажиров — на 3,4% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом пассажиропоток в пригородном сообщении сократился на 4,6%, до 16,7 млн человек, тогда как число пассажиров поездов дальнего следования выросло на 9,2%, до 1,8 млн, пишет «Деловой Петербург».
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков связывает увеличение спроса на поездки на дальние расстояния с топливным кризисом и сбоями в авиасообщении. По его мнению, часть туристов и жителей Петербурга предпочитает железнодорожный транспорт из-за рисков с заправкой автомобилей в пути и неопределенности со сроками вылета и прилета самолетов из Пулково.
«Если эти факторы сохранятся, то ОЖД сохранит динамику роста пассажиропотока в поездах дальнего следования»,— считает эксперт.
Снижение числа пассажиров электричек Янков, в свою очередь, связывает в том числе с закрытием Московского вокзала для пригородного сообщения.
На сети РЖД в целом в октябре наблюдалась противоположная динамика: пассажиропоток вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 115,9 млн человек. В пригородном сообщении перевезли 105,6 млн пассажиров — на 7,8% больше год к году. Число пассажиров поездов дальнего следования увеличилось на 4,2%, до 10,3 млн человек.