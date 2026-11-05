Из горящей квартиры на Отечественной улице эвакуировали 20 человек
В Красногвардейском районе Петербурга утром 5 ноября произошел пожар в многоквартирном доме на Отечественной улице. Огонь охватил 40 кв. м трехкомнатной квартиры. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.
Вызов на адрес Отечественная улица, 3 поступил в 05:37. Пожар произошел в комнате и коридоре квартиры. На место прибыли 18 сотрудников МЧС на четырех машинах.
Из опасной зоны эвакуировали 20 человек. Возгорание удалось ликвидировать к 06:10. По предварительным данным, пострадавших нет.