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Выпуск газеты №204/Ч

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Северо-Запад

Из горящей квартиры на Отечественной улице эвакуировали 20 человек

В Красногвардейском районе Петербурга утром 5 ноября произошел пожар в многоквартирном доме на Отечественной улице. Огонь охватил 40 кв. м трехкомнатной квартиры. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.
Вызов на адрес Отечественная улица, 3 поступил в 05:37. Пожар произошел в комнате и коридоре квартиры. На место прибыли 18 сотрудников МЧС на четырех машинах.
Из опасной зоны эвакуировали 20 человек. Возгорание удалось ликвидировать к 06:10. По предварительным данным, пострадавших нет.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор