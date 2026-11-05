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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Северо-Запад

Дожди и мокрый снег ожидаются в Петербурге и Ленобласти 5 ноября

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 5 ноября ожидаются локальные дожди, местами переходящие в мокрый снег. Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Об этом сообщает центр «ФОБОС».
В Петербурге утром возможна гололедица, днем пройдут дожди

В Петербурге утром возможна гололедица, днем пройдут дожди

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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В течение дня в регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Температура воздуха в Петербурге составит +6…+8 градусов, в Ленинградской области — от +3 до +8 градусов.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, возможны порывы. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 761 мм ртутного столба, что соответствует норме.
Такие погодные условия связаны с влиянием периферии циклона, который перемещается на восток.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор