Дожди и мокрый снег ожидаются в Петербурге и Ленобласти 5 ноября
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 5 ноября ожидаются локальные дожди, местами переходящие в мокрый снег. Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Об этом сообщает центр «ФОБОС».
В течение дня в регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Температура воздуха в Петербурге составит +6…+8 градусов, в Ленинградской области — от +3 до +8 градусов.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, возможны порывы. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 761 мм ртутного столба, что соответствует норме.
Такие погодные условия связаны с влиянием периферии циклона, который перемещается на восток.