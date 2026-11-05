В Оренбуржье возбудили дело из-за фиктивного трудоустройства иностранца
Фигурантка оформила липовый договор о трудовых отношениях
Прокуратура Соль-Илецкого района выявила факт незаконного продления пребывания иностранца в России. Как установила проверка, в августе 2026 года местная жительница оформила с гражданином другой страны договор оказания услуг, но фактически никаких трудовых отношений между ними не было. Об этом сообщает надзорное ведомство.
На основании документа женщина направила в ОВД уведомление о том, что иностранец трудоустроен. На основании фиктивного документа был незаконно продлен срок пребывания мигранта на территории РФ.
По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в России иностранных граждан). Расследование продолжается.