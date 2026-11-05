В Оренбуржье возбудили дело из-за фиктивного трудоустройства иностранца

Прокуратура Соль-Илецкого района выявила факт незаконного продления пребывания иностранца в России. Как установила проверка, в августе 2026 года местная жительница оформила с гражданином другой страны договор оказания услуг, но фактически никаких трудовых отношений между ними не было. Об этом сообщает надзорное ведомство.