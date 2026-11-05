Около 3 тыс. потребителей остались без электричества в Шпаковском округе
Аварийное отключение электроэнергии затронуло около 3 тыс. абонентов в Шпаковском округе Ставропольского края. Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроснабжения, сообщил глава округа Игорь Серов.
Без света остались жители села Верхнерусского и хутора Нижнерусского. Из-за отключения в четверг не будут принимать детей школа № 19 и детские сады № 8 и 26.
Причиной перебоев стала авария. Специалисты устраняют возникшие неполадки.