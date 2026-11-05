В Новороссийске пройдут учения с дежурными силами ВМБ
В Новороссийске 5 ноября пройдут учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта. Они запланированы с 21:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В ходе учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА, а также выполнят стрельбы из артиллерийских установок.
Отмечается, что во время стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства и средства для занятий спортом на воде — гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги.