Уральские ритейлеры одежды, мебели и стройматериалов могут воспользоваться пакетными предложениями от ПСБ
ПСБ расширил линейку готовых решений для предпринимателей из сферы торговли, запустив два комплексных предложения, включающих все необходимые финансовые сервисы для магазинов одежды, обуви, мебели и строительных материалов.
Новые решения разработаны для ритейлеров, которым важна низкая стоимость транзакций, удобный доступ к деньгам и надежная сервисная поддержка для управления бизнесом. Кроме того, в пакетные предложения интегрированы сервисы, помогающие в бытовых вопросах, чтобы руководитель мог сосредоточить время и ресурсы на развитии своего дела.
Тарифы нацелены прежде всего на малые и средние предприятия, торгующие в строительных, мебельных и вещевых центрах. Для этих категорий действует льготная ставка по эквайрингу.
«ПСБ постоянно совершенствует продукты для малых и средних предприятий, тем самым обеспечивая клиентам максимально удобные условия для успешного ведения бизнеса. Так, ранее банк запустил пакет услуг, разработанный для продуктовых магазинов, фастфуда и ресторанов. Наши клиенты высоко оценили единую платформу, которая включает финансовые и нефинансовые инструменты и отличается высокой технологичностью, что экономит самый важный ресурс предпринимателей – время. Мы продолжаем развивать продуктовую линейку для МСП из сферы торговли. Новые пакеты решений под специфику отрасли учитывают все потребности клиентов. Теперь предприниматели могут решать большое количество бизнес-вопросов, не выделяя дополнительные ресурсы на привлечение сторонних специалистов», – отметила начальник управления массового сегмента ПСБ в Челябинске Ольга Смирнова.
Подробную информацию можно получить по телефону (351) 211-61-24 или в офисах ПСБ в Челябинске: улица Тимирязева, 30, а также в Магнитогорске: пр-т Карла Маркса, 75.
ПАО «Банк „ПСБ“»Реклама