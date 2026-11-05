Уральские ритейлеры одежды, мебели и стройматериалов могут воспользоваться пакетными предложениями от ПСБ

«ПСБ постоянно совершенствует продукты для малых и средних предприятий, тем самым обеспечивая клиентам максимально удобные условия для успешного ведения бизнеса. Так, ранее банк запустил пакет услуг, разработанный для продуктовых магазинов, фастфуда и ресторанов. Наши клиенты высоко оценили единую платформу, которая включает финансовые и нефинансовые инструменты и отличается высокой технологичностью, что экономит самый важный ресурс предпринимателей – время. Мы продолжаем развивать продуктовую линейку для МСП из сферы торговли. Новые пакеты решений под специфику отрасли учитывают все потребности клиентов. Теперь предприниматели могут решать большое количество бизнес-вопросов, не выделяя дополнительные ресурсы на привлечение сторонних специалистов», – отметила начальник управления массового сегмента ПСБ в Челябинске Ольга Смирнова.