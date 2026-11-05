Утром 5 ноября в аэропорту Сочи задержаны 13 рейсов
По данным на 08:15 мск 5 ноября в аэропорту Сочи задержаны 13 рейсов — шесть на вылет и семь на прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло авиагавани.
На вылет задерживаются рейсы в Москву, Нижний Новгород, Уфу и Екатеринбург. На прилет ожидаются самолеты из Москвы, Антальи, Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода. Отмененных рейсов нет.
Прошедшей ночью в аэропорту вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Их сняли около 05:31 мск.