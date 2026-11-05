Задержанную в Домодедово сообщницу убийства таксистки этапировали в Дагестан

Всего по делу задержаны четыре человека. В среду Советский районный суд Махачкалы отправил под стражу бывшего мужа погибшей 39-летнего Акифа Гасанова, его 43-летнего друга Расула Джабраилова и 20-летнего студента Али Гудратли. Последнего следствие считает причастным к сокрытию следов преступления: по версии правоохранителей, он вывез телефон Алхасовой и выбросил его в канаву. Всем троим предъявлены обвинения в убийстве группой лиц по предварительному сговору.