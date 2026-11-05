Задержанную в Домодедово сообщницу убийства таксистки этапировали в Дагестан
Женщину, подозреваемую в пособничестве убийству 34-летней таксистки Динары Алхасовой в Махачкале, доставили из Москвы в Дагестан. Суд должен избрать ей меру пресечения 5 ноября. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах республики.
По предварительным данным, подозреваемая познакомилась с бывшим мужем Алхасовой на сайте знакомств. По версии следствия, она помогла заманить женщину в ловушку, вызвав такси под видом клиентки. Ее задержали в аэропорту Домодедово.
Всего по делу задержаны четыре человека. В среду Советский районный суд Махачкалы отправил под стражу бывшего мужа погибшей 39-летнего Акифа Гасанова, его 43-летнего друга Расула Джабраилова и 20-летнего студента Али Гудратли. Последнего следствие считает причастным к сокрытию следов преступления: по версии правоохранителей, он вывез телефон Алхасовой и выбросил его в канаву. Всем троим предъявлены обвинения в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
Тело Алхасовой обнаружили в понедельник в яме на пустыре. Женщина работала в службе женского такси и утром 30 октября выехала из дома в Махачкале на заказ, после чего перестала выходить на связь. По данным правоохранительных органов, бывший муж организовал убийство из ревности, не смирившись с ее новым замужеством.