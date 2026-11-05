Над Севастополем сбили два БПЛА

По его словам, вечером 4 ноября военные в Севастополе отражали атаку ВСУ. Работали мобильные огневые группы, ПВО и военные. Согласно предварительной информации, два беспилотных летательных аппарата ликвидировали над акваторией Черного моря в районе Северной стороны. Никто из людей не пострадал.