Около 50 БПЛА уничтожили минувшей ночью в четырех районах Ростовской области
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили около 50 беспилотников в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его данным, воздушную атаку отражали в Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, она уточняется.
Беспилотная опасность в регионе сохраняется. Губернатор призвал жителей покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.