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Выпуск газеты №204/Ч

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Около 50 БПЛА уничтожили минувшей ночью в четырех районах Ростовской области

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили около 50 беспилотников в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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По его данным, воздушную атаку отражали в Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, она уточняется.
Беспилотная опасность в регионе сохраняется. Губернатор призвал жителей покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
Валерий Климов