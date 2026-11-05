Экс-руководители банка «Енисей» привлечены к субсидиарной ответственности

Как писал «Ъ-Сибирь», у ПАО «Енисей» отозвали лицензию в начале 2017 года, банк был признан банкротом в апреле 2017-го. Из материалов дела следует, что его активы на тот момент составляли 1 млрд руб., тогда как совокупная величина обязательств достигала 5,8 млрд руб.