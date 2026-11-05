Экс-руководители банка «Енисей» привлечены к субсидиарной ответственности
Красноярский арбитраж рассмотрел иск АСВ
Арбитражный суд Красноярского края принял решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывших председателей правления красноярского банка «Енисей» Яшара Насырова и Анны Пановой. Тем самым он удовлетворил заявление «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ).
«Основаниями для подачи заявления послужили: непринятие мер по предупреждению банкротства банка, выдача заведомо невозвратных кредитов, хищение денежных средств из кассы и иные сделки, причинившие ущерб кредитной организации»,— говорится в сообщении государственной корпорации.
По данным АСВ, размер ответственности, по предварительным данным, составляет 4,6 млрд руб. Окончательная сумма будет установлена после завершения расчетов с кредиторами.
Как писал «Ъ-Сибирь», у ПАО «Енисей» отозвали лицензию в начале 2017 года, банк был признан банкротом в апреле 2017-го. Из материалов дела следует, что его активы на тот момент составляли 1 млрд руб., тогда как совокупная величина обязательств достигала 5,8 млрд руб.