Поезд «Владикавказ — Минводы» столкнулся с мотоциклом, есть пострадавший

Сегодня, 4 ноября, в 19:10 на перегоне Беслан — Дарг-Кох Северо-Кавказской железной дороги вне переезда столкнулись поезд №333 сообщением Владикавказ — Минеральные Воды и мотоцикл. Машинист применил экстренное торможение, однако тормозного пути оказалось недостаточно, и столкновения избежать не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.