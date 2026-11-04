Поезд «Владикавказ — Минводы» столкнулся с мотоциклом, есть пострадавший
Сегодня, 4 ноября, в 19:10 на перегоне Беслан — Дарг-Кох Северо-Кавказской железной дороги вне переезда столкнулись поезд №333 сообщением Владикавказ — Минеральные Воды и мотоцикл. Машинист применил экстренное торможение, однако тормозного пути оказалось недостаточно, и столкновения избежать не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадал мотоциклист. Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали, схода подвижного состава не произошло.
Спустя шесть минут после инцидента, в 19:16, поезд был отправлен по маршруту. На движение остальных пассажирских составов авария не повлияла.