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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Кавказ

Глава Дагестана вручил государственные награды в День народного единства

Глава республики Дагестан Федор Щукин в День народного единства провел церемонию вручения государственных наград отличившимся жителям республики. Заслуженные знаки отличия получили военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции, медики, а также работники сферы образования. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Глава Республики Дагестан Федор Щукин

Федор Щукин выразил благодарность действующим военным и тем, кто, по его словам, отстаивал национальные интересы и безопасность страны в разные периоды.
Отдельно глава республики остановился на труде медработников, назвав их «настоящими героями» в деле защиты жизни и здоровья земляков. Отметил господин Щукин также педагогов, воспитателей и просветителей: их ежедневная работа, по мнению спикера, определяет «будущее Дагестана».
Мария Хоперская