Глава Дагестана вручил государственные награды в День народного единства

Глава республики Дагестан Федор Щукин в День народного единства провел церемонию вручения государственных наград отличившимся жителям республики. Заслуженные знаки отличия получили военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции, медики, а также работники сферы образования. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.