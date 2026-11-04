Глава Дагестана вручил государственные награды в День народного единства
Глава республики Дагестан Федор Щукин в День народного единства провел церемонию вручения государственных наград отличившимся жителям республики. Заслуженные знаки отличия получили военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции, медики, а также работники сферы образования. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Федор Щукин выразил благодарность действующим военным и тем, кто, по его словам, отстаивал национальные интересы и безопасность страны в разные периоды.
Отдельно глава республики остановился на труде медработников, назвав их «настоящими героями» в деле защиты жизни и здоровья земляков. Отметил господин Щукин также педагогов, воспитателей и просветителей: их ежедневная работа, по мнению спикера, определяет «будущее Дагестана».