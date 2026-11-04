Главные новости за 4 ноября. Кавказ
Советский районный суд Махачкалы 4 ноября 2026 года рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех жителей Дагестана. Их подозревают в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, — преступление квалифицировано по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд, изучив материалы и выслушав мнения сторон, удовлетворил ходатайства и заключил подозреваемых под стражу сроком на один месяц и 28 суток — по 1 января 2027 года включительно.
В Кисловодске Ставропольского края составлен административный протокол в отношении владельца лошадей, безнадзорно гулявших на территории, прилегающей к спортивной школе им. Г. А. Романенко.
В Дагестане прорабатывается несколько инфраструктурных проектов по развитию железнодорожного сообщения между курортными территориями республики. Ключевой проект — строительство железнодорожной ветки в аэропорт Махачкалы, которая позволит организовать пригородное сообщение по маршруту Махачкала — аэропорт — Дербент.
Семеро водителей из Урванского района Кабардино-Балкарии в возрасте от 19 до 28 лет стали фигурантами 39 административных протоколов после поездки свадебного кортежа по трассе Майский — Ново-Ивановская. Как сообщила во вторник пресс-служба МВД по республике, личности нарушителей установили сотрудники Госавтоинспекции Майского района.
Администрация города-курорта Пятигорска объявила две закупки на благоустройство территории муниципального образования — вторую и третью очереди декоративного оформления. Суммарная начальная стоимость контрактов — около 78,4 млн руб. Заявки по второй очереди принимаются до 9 ноября, по третьей — до 10 ноября. Финансирование второй очереди — из бюджета города-курорта на 2027 год.