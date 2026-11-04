Аэропорт Ульяновск признан лучшим в своей группе для путешествий с детьми
Минтранс РФ на своем официальном сайте опубликовал итоги исследования инфраструктуры аэропортов России в части удобства для путешествий пассажиров с детьми, в том числе — многодетных семей.
Как отмечает федеральное ведомство, исследование проводилось авиакомпанией «Аэрофлот» совместно с Общественной палатой РФ и общественным советом при Минтрансе России. Инфраструктура аэропортов оценивалась по специальному чек-листу, в который вошли 47 общих и семейно-центричных критериев. В числе общих — наличие комнаты матери и ребенка, климатический контроль в помещении, безбарьерная среда для пассажиров с детскими колясками, бесплатные питьевые фонтанчики, расстояние от автомобильной парковки до входа в аэропорт, круглосуточный наземный транспорт. Среди семейноцентричных — оснащение игровых комнат, бесплатный интернет, специальные выделенные стойки регистрации и линии обслуживания для пассажиров с детьми, бесплатные коляски и предметы детской гигиены.
Среди аэропортов с пассажиропотоком более 10 млн человек в год перве место занял международный аэропорт Шереметьево. Среди аэропортов с пассажиропотоком от 1 млн до 10 млн человек — международный аэропорт Хабаровск. В группе аэропортов с пассажиропотоком до 1 млн человек лучшим признан международный аэропорт Ульяновск, реализовавший 43 из 47 требуемых критериев.
Между тем жители Ульяновска отмечают, что проблема автобусной транспортной доступности ульяновского аэропорта пока так и не решена.