Аэропорт Ульяновск признан лучшим в своей группе для путешествий с детьми

Как отмечает федеральное ведомство, исследование проводилось авиакомпанией «Аэрофлот» совместно с Общественной палатой РФ и общественным советом при Минтрансе России. Инфраструктура аэропортов оценивалась по специальному чек-листу, в который вошли 47 общих и семейно-центричных критериев. В числе общих — наличие комнаты матери и ребенка, климатический контроль в помещении, безбарьерная среда для пассажиров с детскими колясками, бесплатные питьевые фонтанчики, расстояние от автомобильной парковки до входа в аэропорт, круглосуточный наземный транспорт. Среди семейноцентричных — оснащение игровых комнат, бесплатный интернет, специальные выделенные стойки регистрации и линии обслуживания для пассажиров с детьми, бесплатные коляски и предметы детской гигиены.