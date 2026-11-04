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Выпуск газеты №204/Ч

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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Мурманске готовятся к Новому году за 45 млн рублей

К Новому году на пешеходной части Ленинградской улицы в Мурманске появится световой потолок из 16 тысяч ламп. Стоимость работ составит 45 млн рублей. Установку планируют завершить до 12 декабря 2026 года.
В Мурманске объявили тендеры на украшение города к Новому году

В Мурманске объявили тендеры на украшение города к Новому году

Иван Петров / Коммерсантъ

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По данным сайта госзакупок, конструкция будет около 8 метров в высоту и 160 метров в длину. Навес будет состоять из 534 световых шлейфов с лампами теплого белого света. Общее количество ламп составит по предварительным данным 16 тысяч. Конструкцию планируют создать разборной и устойчивой к морозам до -40 градусов.
Мария Одностеблец