В Мурманске готовятся к Новому году за 45 млн рублей

По данным сайта госзакупок, конструкция будет около 8 метров в высоту и 160 метров в длину. Навес будет состоять из 534 световых шлейфов с лампами теплого белого света. Общее количество ламп составит по предварительным данным 16 тысяч. Конструкцию планируют создать разборной и устойчивой к морозам до -40 градусов.