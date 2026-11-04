Армейцы «засушили» игру против «Адмирала»

Армейцы не смогли развить успех после матча в Казани, где они сумели обыграть грозный «Ак «Барс» со счетом 4:3. Мог сказаться перелет на дальний край России, где их ждал набравший хорошую форму «Адмирал». Но, по словам главного тренера армейцев Андрея Разина, которые он произнес уже после игры, причина поражения в другом. Все началось с «дешевейшего» удаления в середине первого периода, за которое дальневосточники наказали гостей розыгрышем большинства. И потом продолжалось в том же духе. Если СКА получал лишнего игрока, то не мог извлечь из этого выгоды (таких попыток было четыре), «Адмирал» же забил еще один гол в большинстве — в третьем периоде. А до этого — второй во втором, уже в равных составах. Разница была в том, что хозяева реализовывали свои моменты в матче, а гости — нет. На это тоже сетовал после дуэли Андрей Разин.