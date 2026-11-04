Армейцы «засушили» игру против «Адмирала»
не в свою пользу
Хоккеисты СКА в День народного единства разочаровали своих поклонников, уступив в матче чемпионата КХЛ «Адмиралу» со счетом 0:4. У хозяев льда умудрился забросить шайбу даже вратарь.
Армейцы не смогли развить успех после матча в Казани, где они сумели обыграть грозный «Ак «Барс» со счетом 4:3. Мог сказаться перелет на дальний край России, где их ждал набравший хорошую форму «Адмирал». Но, по словам главного тренера армейцев Андрея Разина, которые он произнес уже после игры, причина поражения в другом. Все началось с «дешевейшего» удаления в середине первого периода, за которое дальневосточники наказали гостей розыгрышем большинства. И потом продолжалось в том же духе. Если СКА получал лишнего игрока, то не мог извлечь из этого выгоды (таких попыток было четыре), «Адмирал» же забил еще один гол в большинстве — в третьем периоде. А до этого — второй во втором, уже в равных составах. Разница была в том, что хозяева реализовывали свои моменты в матче, а гости — нет. На это тоже сетовал после дуэли Андрей Разин.
Концовка получилась и вовсе курьезной для петербуржцев. Желая переломить ход матча, тренеры СКА на 54-й минуте сняли вратаря Артемия Плешкова, заменив его шестым полевым игроком. Передача игрока СКА из-за ворот прошла через «клюшку» голкипера «Адмирала» Никиты Бояркина, после чего шайба проследовала в противоположные ворота. Гол записали на голкипера — довольно редкий для хоккея случай. Во всяком случае, Бояркин стал шестым вратарем в Континентальной хоккейной лиге, которая существует с 2008 года, сумевшим вписать себя в протокол матча таким образом. Шайба осталась за его авторством потому, что он последним коснулся шайбы. А нападающие СКА не сумели в этой встрече поразить чужие ворота ни разу. Защитники — тоже. Хотя петербуржцы перебросали соперников почти в полтора раза: 40 бросков в створ против 27. И выходы на ворота у армейцев не получались, и броски, и розыгрыши лишнего. Так что дело не в пресловутой акклиматизации, на которую зачастую жалуются те, кто проигрывает на Дальнем Востоке.
Очередной не самый удачный матч провел голкипер СКА Артемий Плешков. Он вроде и выручал армейцев по ходу встречи, но получается так, что, когда на лед выходит Плешков, СКА проигрывает. Особенно болезненным для этого вратаря стало домашнее поражение команды от нижегородского «Торпедо», когда Артемий за несколько секунд до финальной сирены неосмотрительно выкатился из-за ворот, позволив соперникам забросить шайбу и выиграть матч со счетом 4:3. Когда у СКА защищает ворота Сергей Иванов, он выглядит более надежным. После игры в Казани тренеры решили дать Иванову отдохнуть, но замена вратаря привела к поражению. Хотя, когда команда не забрасывает ни одной шайбы за 60 минут чистого времени, виноват не только и не столько вратарь.
Послезавтра, 6 ноября, петербуржцы встречаются в Хабаровске с местным «Амуром». Надо исправляться. И вообще набирать очки, чтобы весной попасть в плей-офф. Пока СКА в таблице Западной конференции КХЛ на девятом месте, которое не позволяет квалифицироваться в кубковую часть сезона.