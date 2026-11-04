«Трактор» обыграл в Челябинске «Барыс»

Первые два периода прошли без заброшенных шайб. Судьба матча решилась в третьей двадцатиминутке. Сначала нападающий «Трактора» Нейтан Легаре удачно сыграл на «пятачке» у ворот «Барыса», а затем капитан челябинцев Андрей Светлаков удвоил преимущество хозяев льда, реализовав большинство.