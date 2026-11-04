Туристы с Северного Кавказа отдали предпочтение Грузии и Турции
Согласно опросу сервиса путешествий «Туту», результаты которого приводит «Ъ-Кубань», наиболее востребованными зарубежными направлениями у жителей Северо-Кавказского федерального округа оказались Грузия и Турция: в ближайший год планируют посетить каждую из них по 23% респондентов округа. Для сравнения, в масштабах всей страны доля намеренных поехать в Грузию вдвое ниже — 11%.
Далее следуют Таиланд и Египет, набравшие по 20%. Замыкают перечень Китай (19%), Вьетнам и Беларусь (по 13%). Показательно расхождение фактических поездок: за последние два года побывали в Турции 51% опрошенных округа, тогда как в Грузии — 18% (в среднем по России — 10%). Таким образом, Турция остаётся не только планируемым, но и проверенным направлением.
При выборе страны для отпуска респонденты в первую очередь руководствовались ценой поездки (52%), природными условиями и климатом (46%), а также безопасностью (35%). В СКФО чаще, чем в среднем по России, в топ-критериев попадали возможность круглогодичного отдыха в стране (27% против 19%) и доступность общения на русском либо английском (24% против 14%).