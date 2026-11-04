Туристы с Северного Кавказа отдали предпочтение Грузии и Турции

Далее следуют Таиланд и Египет, набравшие по 20%. Замыкают перечень Китай (19%), Вьетнам и Беларусь (по 13%). Показательно расхождение фактических поездок: за последние два года побывали в Турции 51% опрошенных округа, тогда как в Грузии — 18% (в среднем по России — 10%). Таким образом, Турция остаётся не только планируемым, но и проверенным направлением.