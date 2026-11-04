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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Йошкар-Оле открыли стелу «Единство народов России»

В Йошкар-Оле в День народного единства и День Республики Марий Эл открыли стелу «Единство народов России». Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.
В Йошкар-Оле открыли стелу «Единство народов России»

В Йошкар-Оле открыли стелу «Единство народов России»

Пресс-служба администрации главы Марий Эл

Монумент установлен на транспортном кольце в микрорайоне Сомбатхей. Его высота составляет почти 14 м, на отметке 11,3 м размещен герб России.
Авторами проекта стали члены Союза художников России Сергей Яндубаев и Анатолий Ширнин. В его реализации участвовали более 30 предприятий и организаций региона.
Анна Кайдалова