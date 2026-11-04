В Чувашии аграриям выделили 3,4 млн рублей на страхование посевов
В Чувашии на выплату субсидий сельхозпроизводителям для компенсации части затрат на страхование посевов выделили 3,4 млн руб. Средства распределили между 51 хозяйством, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.
Благодаря господдержке аграрии застраховали 24,4 тыс. га посевов озимых культур. Субсидии призваны снизить финансовые риски хозяйств, связанные с неблагоприятными погодными условиями.
Всего в этом году на страхование посевов в регионе направили 14,5 млн руб., включая 2,35 млн руб. дополнительных средств федерального бюджета. Господдержку получили 192 сельхозпроизводителя, застраховавшие 112,1 тыс. га посевов.