Топ-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей в январе—октябре 2026 года
|Место
|Модель
|Объем продаж (шт.)
|Изменение год к году (%)
|Доля рынка (%)
|1
|Lada Granta
|104857
|–13,5
|9,53
|2
|TENET T7
|62824
|в 13 раз
|5,71
|3
|Haval Jolion
|62072
|16,7
|5,64
|4
|Lada Vesta
|49755
|–28,2
|4,52
|5
|Lada Niva Travel
|35564
|32,7
|3,23
|6
|Lada Iskra
|28750
|в 38 раз
|2,61
|7
|Lada Niva Legend
|27901
|–1,3
|2,53
|8
|Haval M6
|25606
|–6,5
|2,33
|9
|Tenet T4L
|23294
|н/д
|2,12
|10
|Belgee X50+
|20142
|н/д
|1,83
Источник: «Автостат».
Газета «Коммерсантъ» №204/Чот 05.11.2026, стр. 9