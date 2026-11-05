Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204/Ч

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Топ-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей в январе—октябре 2026 года

МестоМодельОбъем продаж (шт.)Изменение год к году (%)Доля рынка (%)
1Lada Granta104857–13,59,53
2TENET T762824в 13 раз5,71
3Haval Jolion6207216,75,64
4Lada Vesta49755–28,24,52
5Lada Niva Travel3556432,73,23
6Lada Iskra28750в 38 раз2,61
7Lada Niva Legend27901–1,32,53
8Haval M625606–6,52,33
9Tenet T4L23294н/д2,12
10Belgee X50+20142н/д1,83

Источник: «Автостат».

Газета «Коммерсантъ» №204/Ч

от 05.11.2026, стр. 9
Читать