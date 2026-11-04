В Татарстане 5 ноября ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица

В Казани ночью прогнозируется мокрый снег, температура составит от 1 до +1 градуса. Днем местами также ожидаются небольшие осадки и кратковременная метель, воздух прогреется до +1…+3 градусов. Ветер западный и северо-западный, 6–11 м/с, с порывами до 14 м/с.