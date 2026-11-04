Казань вошла в топ-10 направлений для загородного отдыха в ноябре
Казань вошла в десятку самых популярных мест для загородного отдыха в ноябре. Татарстан и его столица также оказались среди лидеров по количеству бронирований квартир, сообщает ТАСС со ссылкой на «Авито Путешествия».
Среди других популярных направлений для аренды загородного жилья — Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области, Башкортостан, Самарская область, Карелия и Челябинская область. Средняя стоимость аренды загородного дома в России составляет 14,7 тыс. руб. в сутки.
Самыми популярными городами для отдыха в ноябре, помимо Казани, являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи, Калининград и Тюмень. Средняя стоимость аренды квартиры составляет 3,6 тыс. руб. в сутки.
В среднем жилье бронируют на четыре ночи для трех человек, а поиск начинают за 28 дней до заселения.