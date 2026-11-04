Экс-начальница почты в Тырныаузе получила условный срок за хищение 1,1 млн рублей
Бывшая руководительница почтового отделения в Тырныаузе (Кабардино-Балкария) приговорена к четырем годам лишения свободы условно за хищение 1,1 млн руб. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Суд установил, что фигурант, имевшая доступ к основной кассе, в течение определенного времени незаконно забирала оттуда деньги.
Чтобы скрыть недостачу, начальница отделения вносила в автоматизированную систему недостоверные сведения о списании средств.