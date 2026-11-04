В Махачкале заключили под стражу подозреваемых в убийстве местной жительницы
Советский районный суд Махачкалы 4 ноября 2026 года рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех жителей Дагестана. Их подозревают в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, — преступление квалифицировано по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестан.
По материалам дела, мать погибшей обратилась в полицию, сообщив, что 30 октября дочь выехала со двора дома на машине и не вернулась, а ее местонахождение неизвестно. В ходе следственно-оперативных мероприятий удалось установить, что к убийству причастны трое подозреваемых. 2 ноября 2026 года было обнаружено место захоронения тела. При наружном осмотре на трупе выявлены множественные повреждения.
Суд, изучив материалы и выслушав мнения сторон, удовлетворил ходатайства и заключил подозреваемых под стражу сроком на один месяц и 28 суток — по 1 января 2027 года включительно. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что пропавшая в Махачкале 34-летняя Динара Алхасова занималась перевозкой туристов и в день исчезновения должна была отправиться с заказчиками на Сулакский каньон.