В Махачкале заключили под стражу подозреваемых в убийстве местной жительницы

По материалам дела, мать погибшей обратилась в полицию, сообщив, что 30 октября дочь выехала со двора дома на машине и не вернулась, а ее местонахождение неизвестно. В ходе следственно-оперативных мероприятий удалось установить, что к убийству причастны трое подозреваемых. 2 ноября 2026 года было обнаружено место захоронения тела. При наружном осмотре на трупе выявлены множественные повреждения.