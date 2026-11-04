Двух заблудившихся туристов из Новосибирска спасли в Сочи
В Сочи спасатели обнаружили двух туристов из Новосибирска, заблудившихся в районе горы Ахун. Поисково-спасательные работы проводились ночью 3 ноября вблизи реки Огурчик, сообщили в МКУ «Служба спасения города Сочи».
За помощью обратились мужчины 25 и 34 лет. С наступлением темноты они потеряли ориентиры и заметили информационный баннер городской службы спасения. Туристы позвонили по указанному на нем номеру.
Прибывшие на место спасатели обнаружили мужчин. Медицинская помощь им не потребовалась.
В службе спасения рекомендовали туристам заранее изучать маршруты и сообщать близким о планах перед выходом на прогулку.