Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Новороссийск

Более 8 тысяч анапчан приняли участие в акции «Ночь искусств»

Более 8 тыс. жителей Анапы приняли участие во всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она прошла под девизом «В единстве культур — сила народов» и была приурочена ко Дню народного единства.
На площадках профильных учреждений курорта состоялось более 60 мероприятий. Программа была посвящена культурным особенностям народов, проживающих в России. Для посетителей организовали творческие вечера, концерты, встречи с деятелями культуры и тематические мастер-классы.
Вячеслав Рыжков