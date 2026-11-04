Более 8 тысяч анапчан приняли участие в акции «Ночь искусств»
Более 8 тыс. жителей Анапы приняли участие во всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она прошла под девизом «В единстве культур — сила народов» и была приурочена ко Дню народного единства.
На площадках профильных учреждений курорта состоялось более 60 мероприятий. Программа была посвящена культурным особенностям народов, проживающих в России. Для посетителей организовали творческие вечера, концерты, встречи с деятелями культуры и тематические мастер-классы.